2018-11-24T16:27:52+03:00
Происшествия

Водитель сбил на «зебре» несовершеннолетнего ребенка в Твери

Мальчик будет лечиться в больнице
Альберт БОЙКОВ
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Мальчик попал с травмами в больницуМальчик попал с травмами в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В пятницу, 23 ноября, в Твери на Московском шоссе в районе дома №22 произошла авария, в результате которой пострадал 13-летний мальчик. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 18:25.

Полицейские установили, что 39-летний обладатель «Hyundai Creta» сбил несовершеннолетнего, когда последний пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Сделать этого ему не удалось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в медицинское учреждение.

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