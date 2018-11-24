Водитель сбил на «зебре» несовершеннолетнего ребенка в Твери

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-24T16:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 23 ноября, в Твери на Московском шоссе в районе дома №22 произошла авария, в результате которой пострадал 13-летний мальчик. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 18:25.

Полицейские установили, что 39-летний обладатель «Hyundai Creta» сбил несовершеннолетнего, когда последний пытался перейти дорогу по пешеходному переходу. Сделать этого ему не удалось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен с различными травмами в медицинское учреждение.