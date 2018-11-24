Водитель иномарки погиб после столкновения со скорой помощью в Тверской области
Автомобилист уснул за рулем
В ДТП пострадали медикиФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 24 ноября на 50 км автомобильной дороги Бежецк-Кесова Гора-Кашин, проходящей через Кесовогорский район Тверской области, произошла авария с погибшим.
По сведениям Управления ГИБДД по Тверской области, водитель автомобиля «Ford Focus» уснул за рулем и выехав на встречную полосу врезался в медицинский «УАЗ» .
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался. В машине скорой помощи пострадали фельдшер и водитель. Кроме в них в момент аварии в автомобиле никого не было.