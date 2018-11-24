Следователи Твери проверят управляющую компанию, на площадке которой травмировалась четырехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-24T13:22:23+03:00

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СУ СК РФ по Тверской области проверят деятельность управляющей компании, на площадке которой получила травмы четырехлетняя девочка. Неприятный инцидент произошел 21 ноября рядом с домом №25 на улицу Хромова.

Несовершеннолетний ребенок находясь у горки зацепился ногой за сломанную ступеньку и упал лицом на бетонное покрытие. Детская площадка уже давно в плачевном состоянии, однако, управляющая компания так и не привела её в порядок.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, по факту инцидента организовано проведение доследственной проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение.