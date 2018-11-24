2018-11-24T11:52:38+03:00
Происшествия

Два автомобиля вылетели в кювет в Тверской области

Обошлось без пострадавших
Альберт БОЙКОВ
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Восстановить легковушку можно Фото: «Подслушано у медиков»Восстановить легковушку можно Фото: «Подслушано у медиков»
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В пятницу, 23 ноября, в районе СНТ «Солнечный», что в Конаковском районе Тверской области, произошла авария с двумя автомобилями. По неустановленной пока причине около 23:30 на дороге столкнулись «BMW 525» и «ВАЗ 2114», а затем оба автомобиля вылетели в кювет. После контакта одного из транспортных средств еще и перевернулось.

По сведениям участников группы «Подслушано у медиков» в результате серьезной аварии никто не пострадал. На месте дорожно-транспортного происшествия работали медики, полицейские, а также спасатели.

В ДТП никто не пострадал Фото: «Подслушано у медиков»

В ДТП никто не пострадал Фото: «Подслушано у медиков»

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