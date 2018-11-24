Православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-24T11:37:07+03:00

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В пятницу, 30 ноября, в Тверском областном доме народного творчества состоится первый открытый региональный православный кинофестиваль «Колокол света», который будет посвящен 700-летию мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Напомним, что в этого году также отмечается 650-летие преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской. Организаторы сообщают, что фестиваль «Колокол света» направлен на популяризацию оригинальных произведений, которые отражают духовные и культурные ценности не только нашей страны, а всего христианского мира. Правительство Тверской области сообщает, что на фестиваль приглашены видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Верхневолжья. В настоящее время в жюри конкурса поступило более 40 работ.

По итогам просмотров материалов жюри проведет открытое обсуждение, а лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.

Учредители и организаторы конкурса – Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, отдел культуры Тверской епархии.