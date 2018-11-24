2018-11-24T11:37:07+03:00
Звезды

Православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери

В жюри конкурса уже поступили порядка 40 работ
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Часть работ посвящена Михаилу Тверскому Фото: Ольга БЛИНОВАЧасть работ посвящена Михаилу Тверскому Фото: Ольга БЛИНОВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 ноября, в Тверском областном доме народного творчества состоится первый открытый региональный православный кинофестиваль «Колокол света», который будет посвящен 700-летию мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Напомним, что в этого году также отмечается 650-летие преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской. Организаторы сообщают, что фестиваль «Колокол света» направлен на популяризацию оригинальных произведений, которые отражают духовные и культурные ценности не только нашей страны, а всего христианского мира. Правительство Тверской области сообщает, что на фестиваль приглашены видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Верхневолжья. В настоящее время в жюри конкурса поступило более 40 работ.

По итогам просмотров материалов жюри проведет открытое обсуждение, а лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.

Учредители и организаторы конкурса – Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, отдел культуры Тверской епархии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель иномарки погиб после столкновения со скорой помощью в Тверской области
Следователи Твери проверят управляющую компанию, на площадке которой травмировалась четырехлетняя девочка
Два автомобиля вылетели в кювет в Тверской области
В Тверской области пенсионер сгорел в собственном доме
Мужчину подозревают в краже чужого имущества в Твери
Жители Твери напишут «Тест по истории Отечества»
В Тверской академической филармонии прозвучит музыка для будущих родителей
Яркий спектакль «Чуковский и все-все-все» покажут в Тверском ТЮЗе
Тверская областная картинная галерея приглашает в музейное «закулисье»
«Нива» и мусоровоз столкнулись под Тверью
Тверская картинная галерея вновь откроет музейное "закулисье" для гостей
Дома у 39-летнего жителя Твери полицейские обнаружили наркотики
Адресные таблички меняют на зданиях на улице Андрея Дементьева в Твери
Роспотребнадзор посоветовал жителям Тверской области, как не обмануть себя в "черную пятницу"
В Твери задержали водителя, который ночью устроил смертельную аварию
Многодетных мам Тверской области наградили почетным знаком "Слава матери"
Пьяный мужчина избил автомобилиста за слишком быструю езду в Тверской области
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Лиса вновь решила прогуляться по Кимрам в Тверской области
Срок содержания под стражей продлили подростку, который убил приемную мать и бабушку в Тверской области
25-летний мужчина пропал в Тверской области
Росгвардейцы задержали в Твери двух парней с наркотиками
В одном из супермаркетов Тверской области обрушился потолок
Мужчина убил парня, который встал на защиту своей матери в Тверской области