В Тверской области пенсионер сгорел в собственном доме

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-24T12:37:06+03:00

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В ночь на 23 ноября пожилой житель деревни Иевлево, что в Бежецком районе Тверской области, погиб во время пожара в собственном доме. Спасатели в 01:20 локализовали пожар, а в 07:30 его полностью ликвидировали. За это время огонь уничтожил кровлю здания, а также повредил стены дома по всей площади.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, у входа в дом были обнаружены фрагменты тела хозяина 1934 года рождения. В настоящее время огнеборцы выясняют причину трагического возгорания.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.