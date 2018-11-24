2018-11-24T12:38:29+03:00
Происшествия

Мужчину подозревают в краже чужого имущества в Твери

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения силовиков
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениямПолицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Твери с заявлением о краже обратилась 43-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что неизвестный проник в ее дом на улице Седова, откуда украл 15 тысяч рублей, золотое кольцо и мобильный телефон. Женщина оценила нанесенный ущерб в 35 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские опросили возможных свидетелей преступления, а также наметили пути отхода злоумышленника. Были обнаружены и улики, которые оставил после себя любитель чужого имущества.

Через некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался 42-летний местный житель. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до шести лет. Проверяется причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

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