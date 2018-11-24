2018-11-24T10:21:55+03:00
Общество

Жители Твери напишут «Тест по истории Отечества»

Проверить свои знания можно будет даже дома
Альберт БОЙКОВ
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Проверить знания смогут все желающиеПроверить знания смогут все желающиеФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В пятницу, 30 ноября, жители Твери смогут принять участие в Международной акции «Тест по истории Отечества». Четвертое по счету мероприятие будет приурочено к 25-летию Конституции Российской Федерации.

Управление информации администрации Твери сообщает, что проверить свои знания смогут все желающие. Никаких ограничений по возрасту, полу или уровню образования участников – нет. Тестирование будет проходить на специальных площадках города и области. Ознакомиться со списком адресов можно на сайте акции - кдгр.рф. Кроме того, на этом же ресурсе можно будет и проверить свои знания. Тест в режиме онлайн будет доступен с 00:00 часов до 24:00 по московскому времени 30 ноября.

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