Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-21T11:28:47+03:00

Бойцов, отличившихся в службе, поощрили ведомственными знаками и наградами Фото: УМВД России по Тверской области

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В Твери встретили сводный отряд полицейских, прибывших из служебной командировки на Северный Кавказ. Работали там стражи правопорядка полгода.

Полицейские выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и оказанию практической помощи органам внутренних дел на территории Северо-Кавказского региона, а также принимали участие в контртеррористической операции.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что отряд вернулся домой в полном составе. Бойцов, отличившихся в службе, поощрили ведомственными знаками, наградами и благодарственными письмами.

После командировки полицейских ждёт реабилитационный отпуск, затем они продолжат службу в своих подразделениях.

А на Северный Кавказ в командировку в рамках плановой смены личного состава поедет очередной отряд тверских полицейских.