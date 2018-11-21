Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
В Твери встретили сводный отряд полицейских, прибывших из служебной командировки на Северный Кавказ. Работали там стражи правопорядка полгода.
Полицейские выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и оказанию практической помощи органам внутренних дел на территории Северо-Кавказского региона, а также принимали участие в контртеррористической операции.
В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что отряд вернулся домой в полном составе. Бойцов, отличившихся в службе, поощрили ведомственными знаками, наградами и благодарственными письмами.
После командировки полицейских ждёт реабилитационный отпуск, затем они продолжат службу в своих подразделениях.
А на Северный Кавказ в командировку в рамках плановой смены личного состава поедет очередной отряд тверских полицейских.