2018-11-21T11:15:05+03:00
Общество

За нарушения был оштрафован глава района Тверской области

Прокуратура проверила, как в муниципалитете соблюдают законодательства в сфере закупок
Виктория ЖУКОВА
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Проверку проводила прокуратура Фото: архив "КП"Проверку проводила прокуратура Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура Жарковского района установила, что глава муниципалитета нарушил сроки и порядок оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд.

В августе прошлого года поселок Жарковский заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка теплотрассы. Стоимость работ составила более 3,8 млн рублей. Однако, в установленный срок частичная оплата не была произведена.

По результатам проверки в отношении главы Жарковского района было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы проверки были направлены в УФАС по Тверской области, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Также в областной прокуратуре сообщили, что в деятельности органов местного самоуправления Жарковского района выявлены нарушения в сфере бюджетного законодательства.

Глава Жарковского района заключил муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем при отсутствии лимитов бюджетных обязательств на 2017 год. Таким образом он превысил утвержденные лимиты бюджетных обязательств.

За это виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей Министерством контрольных функций по Тверской области.

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