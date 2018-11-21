Пьяный водитель врезался в многотонный грузовик в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-21T11:08:36+03:00

В результате аварии пассажир и водитель иномарки попали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДТП пострадали виновник аварии и его пассажир

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Во вторник, 20 ноября, на 53 км дороги Торжок-Осташков, проходящей через Кувшиновский район Тверской области, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:30.

Установлено, что пьяный 52-летний обладатель "Ford Mondeo" выехал на встречную полосу, где затем столкнулся с "Уралом 4320".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу попал водитель иномарки, а также его пассажир 35 лет.