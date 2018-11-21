2018-11-21T11:08:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель врезался в многотонный грузовик в Тверской области

В ДТП пострадали виновник аварии и его пассажир
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В результате аварии пассажир и водитель иномарки попали в больницуВ результате аварии пассажир и водитель иномарки попали в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 ноября, на 53 км дороги Торжок-Осташков, проходящей через Кувшиновский район Тверской области, произошла авария с двумя пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 18:30.

Установлено, что пьяный 52-летний обладатель "Ford Mondeo" выехал на встречную полосу, где затем столкнулся с "Уралом 4320".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу попал водитель иномарки, а также его пассажир 35 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10-летний мальчик пропал в Твери
Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
За нарушения был оштрафован глава района Тверской области
Два автомобиля столкнулись на встречной полосе в Твери
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Видеопоказы спектакля «Салтыкиада или как Салтыков Щедрина повстречал» начнутся в Твери
Почти 49 тысяч рублей за телефон мужчина перевел мошеннику из Твери
Небольшой рост цент на автомобильное топливо зафиксирован в Тверской области
В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в этом году
Без отопления и горячей воды вновь останется ряд домов в Центральном районе Твери
В микрорайоне "Юность" в Твери ночью сгорел рынок
Еще одна девочка-подросток пропала в Тверской области
Рецидивист обокрал на 30 тысяч рублей дом москвича в Тверской области
Удивительная фотовыставка Аркадия Порочкина "Жизнь прекрасна!" открывается в Твери
Более 300 медработников трудятся в детской хирургической службе Тверской области
Праздник народных традиций «Комаровские встречи» второй раз пройдет в Твери
Еще трех больных бешенством животных нашли в Тверской области
Мария Лебедева из Твери стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово»
Работник кафе обокрал своего работодателя в Тверской области
22-летний парень за купленную "закладку" в Тверской области отправится в колонию
Первую новогоднюю ель установили в Твери
50-летний мужчина убил во время ссоры своего сына в Тверской области
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 58 пьяных водителей
В Твери мало дворников, трактористов и водителей снегоуборочных машин