Два автомобиля столкнулись на встречной полосе в Твери
В аварии пострадала несовершеннолетняя девушка
Вот так стал выглядеть "Suzuki" после ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 20 ноября, в Твери на Октябрьском проспекте в районе дома №56, произошло ДТП в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 17:18.
Известно, что 18-летний водитель "Kia Rio" проезжая регулируемый перекресток на красный сигнал светофора выехал на встречную полосу, где врезался в "Suzuki cx4".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области в результате аварии 16-летняя пассажирка "Kia" была доставлена с различными травмами в больницу.