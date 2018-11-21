2018-11-21T10:51:14+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Оба потерпевших попали в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Оба водителя попали в больницуОба водителя попали в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 20 ноября, на 151 км трассы М-10, проходящей через Калининский район Тверской области, произошла авария с пострадавшими. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 02:00.

Полицейским удалось выяснить, что 37-летний водитель "Lada Priora" не смог выбрать безопасную скорость движения и съехал в кювет, где затем автомобиль еще и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал водитель автомобиля, а также его 37-летний пассажир.

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