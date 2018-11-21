2018-11-21T10:38:11+03:00
Звезды

Видеопоказы спектакля «Салтыкиада или как Салтыков Щедрина повстречал» начнутся в Твери

Произведение покажут шесть раз
Виктория ЖУКОВА
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Выставочный проект – «Салтыкиада» был создан еще в 2016 годуВыставочный проект – «Салтыкиада» был создан еще в 2016 годуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери стартует серия видеопоказов спектакля «Салтыкиада или как Салтыков Щедрина повстречал» по пьесе вятского художника Максима Наумова. Посмотреть их можно, начиная с 21 ноября, в лекционном зале Тверского музейно-выставочного центра.

В администрации Твери сообщили, что показы запланированы на 12:00 21 ноября, 12:00 24 ноября, 18:00 28 ноября, 18:00 6 декабря, 12:00 12 декабря и на 13:15 16 декабря. Билеты продаются в кассе Тверского музейно-выставочного центра. Детский билет стоит 30 рублей, взрослый – 60 рублей, льготный – 50 рублей.

Выставочный проект – «Салтыкиада» был создан еще в 2016 году к 190-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Идейным вдохновителем спектакля стал художник Максим Наумов. Сначала он нарисовал иллюстрацию к роману «История одного города», а дальше последовала череда ярких и значимых культурно-просветительских мероприятий.

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