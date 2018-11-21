Почти 49 тысяч рублей за телефон мужчина перевел мошеннику из Твери

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-21T10:00:20+03:00

Объявление о продаже телефона мужчина нашел в Интернете

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Тверские полицейские задержали мошенника. 25-летний житель Москвы рассказал, что на одном из популярных интернет-сайтов он нашел объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с продавцом, потерпевший перевел ему безналичным способом за товар 48 900 рублей.

Получив деньги, злоумышленник удалил лже-объявление с сайта и перестал выходить на связь.

В связи с данным обращением полицейские провели проверку. По подозрению в мошенничестве был задержан 22-летний житель Твери.

- Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что полученные деньги он потратил, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям. Ведется следствие.