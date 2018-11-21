2018-11-21T10:00:20+03:00
Происшествия

Почти 49 тысяч рублей за телефон мужчина перевел мошеннику из Твери

Объявление о продаже телефона мужчина нашел в Интернете
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ведется следствиеВедется следствиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Тверские полицейские задержали мошенника. 25-летний житель Москвы рассказал, что на одном из популярных интернет-сайтов он нашел объявление о продаже мобильного телефона. Связавшись с продавцом, потерпевший перевел ему безналичным способом за товар 48 900 рублей.

Получив деньги, злоумышленник удалил лже-объявление с сайта и перестал выходить на связь.

В связи с данным обращением полицейские провели проверку. По подозрению в мошенничестве был задержан 22-летний житель Твери.

- Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что полученные деньги он потратил, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Оперативники проверяют его на причастность к другим преступлениям. Ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10-летний мальчик пропал в Твери
Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
За нарушения был оштрафован глава района Тверской области
Пьяный водитель врезался в многотонный грузовик в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на встречной полосе в Твери
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Видеопоказы спектакля «Салтыкиада или как Салтыков Щедрина повстречал» начнутся в Твери
Небольшой рост цент на автомобильное топливо зафиксирован в Тверской области
В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в этом году
Без отопления и горячей воды вновь останется ряд домов в Центральном районе Твери
В микрорайоне "Юность" в Твери ночью сгорел рынок
Еще одна девочка-подросток пропала в Тверской области
Рецидивист обокрал на 30 тысяч рублей дом москвича в Тверской области
Удивительная фотовыставка Аркадия Порочкина "Жизнь прекрасна!" открывается в Твери
Более 300 медработников трудятся в детской хирургической службе Тверской области
Праздник народных традиций «Комаровские встречи» второй раз пройдет в Твери
Еще трех больных бешенством животных нашли в Тверской области
Мария Лебедева из Твери стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово»
Работник кафе обокрал своего работодателя в Тверской области
22-летний парень за купленную "закладку" в Тверской области отправится в колонию
Первую новогоднюю ель установили в Твери
50-летний мужчина убил во время ссоры своего сына в Тверской области
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 58 пьяных водителей
В Твери мало дворников, трактористов и водителей снегоуборочных машин