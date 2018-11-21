2018-11-21T08:03:34+03:00
Происшествия

В микрорайоне "Юность" в Твери ночью сгорел рынок

Подробности уточняются
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ночью сгорел рынок на улице Паши Савельевой Фото: Дмитрий Миловидов (Группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")Ночью сгорел рынок на улице Паши Савельевой Фото: Дмитрий Миловидов (Группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")
Изменить размер текста:

В Твери рано утром 21 ноября произошел пожар на территории рынка в микрорайоне "Юность". Сообщение о пожаре поступило дежурному регионального МЧС в 05:19. На место незамедлительно выехали пожарные. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

По предварительным данным, торговая территория на улице Паши Савельевой сгорела полностью.

По информации УМЧС России по Тверской области, на месте происшествия работали 17 человек, было привлечено шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10-летний мальчик пропал в Твери
Тверские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
За нарушения был оштрафован глава района Тверской области
Пьяный водитель врезался в многотонный грузовик в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на встречной полосе в Твери
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Видеопоказы спектакля «Салтыкиада или как Салтыков Щедрина повстречал» начнутся в Твери
Почти 49 тысяч рублей за телефон мужчина перевел мошеннику из Твери
Небольшой рост цент на автомобильное топливо зафиксирован в Тверской области
В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в этом году
Без отопления и горячей воды вновь останется ряд домов в Центральном районе Твери
Еще одна девочка-подросток пропала в Тверской области
Рецидивист обокрал на 30 тысяч рублей дом москвича в Тверской области
Удивительная фотовыставка Аркадия Порочкина "Жизнь прекрасна!" открывается в Твери
Более 300 медработников трудятся в детской хирургической службе Тверской области
Праздник народных традиций «Комаровские встречи» второй раз пройдет в Твери
Еще трех больных бешенством животных нашли в Тверской области
Мария Лебедева из Твери стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово»
Работник кафе обокрал своего работодателя в Тверской области
22-летний парень за купленную "закладку" в Тверской области отправится в колонию
Первую новогоднюю ель установили в Твери
50-летний мужчина убил во время ссоры своего сына в Тверской области
За три дня на дорогах Тверской области полицейские задержали 58 пьяных водителей
В Твери мало дворников, трактористов и водителей снегоуборочных машин