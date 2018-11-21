В микрорайоне "Юность" в Твери ночью сгорел рынок

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-21T08:03:34+03:00

Ночью сгорел рынок на улице Паши Савельевой Фото: Дмитрий Миловидов (Группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь")

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В Твери рано утром 21 ноября произошел пожар на территории рынка в микрорайоне "Юность". Сообщение о пожаре поступило дежурному регионального МЧС в 05:19. На место незамедлительно выехали пожарные. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

По предварительным данным, торговая территория на улице Паши Савельевой сгорела полностью.

По информации УМЧС России по Тверской области, на месте происшествия работали 17 человек, было привлечено шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.