2018-11-21T09:37:12+03:00
Общество

Небольшой рост цент на автомобильное топливо зафиксирован в Тверской области

Больше всего в цене прибавили дизель и газ
Виктория ЖУКОВА
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А вы чем заправляете машину?А вы чем заправляете машину?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тверьстат опубликовал данные об изменении средних цен на автомобильное топливо в Тверском регионе.

За осень больше всего подорожал газ. Стоит он сейчас в среднем 24 рубля 80 копеек. Если сравнивать с прошлым годом, то его цена поднялась на 38%.

Следующее место занимает дизель. В октябре это топливо прибавило в цене только 0,9%, однако в ноябре автомобилисты уже отмечают подорожание в 2 рубля. Средняя цена дизеля в регионе в октябре была 44 рубля 3 копейки (на 10% дороже, чем в аналогичный период прошлого года). Сейчас стоимость топлива уже больше 45 рублей.

Стоимость бензина увеличилась незначительно: АИ-92 на 0,4% (41 рубль 28 копеек), АИ-95 на 0,3% (44 рубля 22 копейки). А вот цена на АИ-98 остается стабильной – 47 рублей 82 копейки в среднем по региону. При этом если сравнивать с прошлым годом, то бензин подорожал на 8%.

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