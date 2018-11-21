Небольшой рост цент на автомобильное топливо зафиксирован в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-21T09:37:12+03:00

Больше всего в цене прибавили дизель и газ

Изменить размер текста: A A

Тверьстат опубликовал данные об изменении средних цен на автомобильное топливо в Тверском регионе.

За осень больше всего подорожал газ. Стоит он сейчас в среднем 24 рубля 80 копеек. Если сравнивать с прошлым годом, то его цена поднялась на 38%.

Следующее место занимает дизель. В октябре это топливо прибавило в цене только 0,9%, однако в ноябре автомобилисты уже отмечают подорожание в 2 рубля. Средняя цена дизеля в регионе в октябре была 44 рубля 3 копейки (на 10% дороже, чем в аналогичный период прошлого года). Сейчас стоимость топлива уже больше 45 рублей.

Стоимость бензина увеличилась незначительно: АИ-92 на 0,4% (41 рубль 28 копеек), АИ-95 на 0,3% (44 рубля 22 копейки). А вот цена на АИ-98 остается стабильной – 47 рублей 82 копейки в среднем по региону. При этом если сравнивать с прошлым годом, то бензин подорожал на 8%.