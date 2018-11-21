2018-11-21T09:03:22+03:00
Общество

В Тверской области подвели итоги сельскохозяйственных работ в этом году

Урожая в регионе стало больше
Виктория ЖУКОВА
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Урожая в регионе стало большеУрожая в регионе стало большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области подвели предварительные итоги сезонных сельскохозяйственных работ в этом году. Результаты проделанной работы обсудили на заседании правительства Тверской области, которое 20 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

В этом году отмечен рост площадей, засеянных сельскохозяйственными культурами до 521,6 тысяч га. Собрано было 91,3 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 9,5 тысяч тонн овощей. Также на 25,5 тысяч тонн, по сравнению с прошлым годом, увеличился валовой сбор картофеля, всего убрано было 143,7 тысяч тонн.

Кроме того, улучшились показатели по льну: выросли посевные площади до 4,7 тысяч га. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Растут в регионе и объемы производства мяса: в этом году стало 205,2 тысяч тонн. Тренд на повышение отмечен в молочном скотоводстве. Объемы производства молока составили 157 тысяч тонн, а на реализации – более 150 тысяч тонн.

Планируется, что в дальнейшем будет увеличен оборот земель сельхозназначения, посевных площадей, будет расти производство товарного молока, продукции растениеводства, в том числе традиционных культур – льна и овощей.

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