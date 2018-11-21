2018-11-21T08:33:04+03:00
Общество

Без отопления и горячей воды вновь останется ряд домов в Центральном районе Твери

На теплотрассе устраняют повреждения
Виктория ЖУКОВА
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На этот раз работы проходят на улице ФадееваНа этот раз работы проходят на улице ФадееваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери коммунальщики продолжаются устранять дефекты на теплотрассе. Сегодня, 21 ноября работы в 9:00 начнутся на улице Фадеева. Специалисты «Тверской генерации» должны будут ликвидировать повреждение магистрального трубопровода.

В связи с этим отопление и горячую воду временно отключат в отдельных жилых домах по улицам Завидова, 1-я Садовая, Фадеева, Спортивному и Садовому переулкам, проспекту Чайковского.

В администрации Твери сообщили, что подача горячей воды в жилые дома должна быть возобновлена не более чем за сутки, но перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача провести ремонт как можно быстрее.

Напомним, что работы в городе идут уже третий день.

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