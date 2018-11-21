Без отопления и горячей воды вновь останется ряд домов в Центральном районе Твери
В Твери коммунальщики продолжаются устранять дефекты на теплотрассе. Сегодня, 21 ноября работы в 9:00 начнутся на улице Фадеева. Специалисты «Тверской генерации» должны будут ликвидировать повреждение магистрального трубопровода.
В связи с этим отопление и горячую воду временно отключат в отдельных жилых домах по улицам Завидова, 1-я Садовая, Фадеева, Спортивному и Садовому переулкам, проспекту Чайковского.
В администрации Твери сообщили, что подача горячей воды в жилые дома должна быть возобновлена не более чем за сутки, но перед ресурсоснабжающей организацией поставлена задача провести ремонт как можно быстрее.
Напомним, что работы в городе идут уже третий день.