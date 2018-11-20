2018-11-20T22:56:46+03:00
Происшествия

Еще одна девочка-подросток пропала в Тверской области

14-летняя школьница 19 ноября не вернулась домой
Виктория ЖУКОВА
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Девочка пропала 19 ноября Фото: ВПСО "Сова"Девочка пропала 19 ноября Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области следователи СКР проводят доследственную проверку по факту исчезновения 14-летней жительницы Бежецка. Девочка 19 ноября не вернулась домой из школы. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, было осмотрено место жительство пропавшей. В поисках девочки принимают участие полицейские и волонтеры ВПСО «Сова». Опрашиваются ее родственники, знакомые и друзья.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто располагает информацией о школьнице, просят позвонить по телефонам СУ СК России по Тверской области: 8 (48231) 5-01-78, 8 (48231) 5-01-79, либо в полицию. Важно помнить, что любая информация может оказаться полезной.

Напомним, в Тверской области также продолжаются поиски 17-летней студентки колледжа из Нелидово.

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