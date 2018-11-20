Более 300 медработников трудятся в детской хирургической службе Тверской области

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-20T18:40:58+03:00

Каждый день врачи борются за жизнь и здоровье маленьких пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Тверская детская хирургическая служба отмечает юбилей. На сегодняшний день это отделение работает по самым высоким стандартам. Благодаря раннему распознаванию многих пороков развития и хирургических заболеваний, современному развитию анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии можно выполнить ряд сложных оперативных вмешательств. Операции врачи проводят в разных возрастных группах - от новорождённых до подростков.

В областном Минздраве также отмечают, что врачи применяют современные методики исследования. Работают в детской хирургической службе Тверской области более 300 специалистов. Это врачи и средний медицинский персонал. Каждый день они борются за жизнь и здоровье маленьких пациентов.

Напомним, что первое отделение детской хирургии на 60 коек появилось в Калинине в 1963 году. А начиная с 1980 года, стали создаваться уже дополнительные отделения: плановой хирургии, экстренной гнойной хирургии и ортопедо-травматологическое отделение. Позже открылось детское урологическое отделение, центр лапароскопической хирургии и нейрохирургическое отделение.