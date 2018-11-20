Праздник народных традиций «Комаровские встречи» второй раз пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:21 2018-11-20T18:25:31+03:00

И объединит многие вокальные и танцевальные коллективы региона

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24 ноября в 13.00 во Дворце культуры «Пролетарка» Твери вот уже второй пройдет праздник народных традиций «Комаровские встречи».

В программе примут участие: народный ансамбль песни и танца «Волжанка» (Калязин), хореографический коллектив «Сударушка» (Бологое), народный танцевальный коллектив «Вечерочка», вокально-инструментальный ансамбль «Не жили богато» и народный театр кукол «Хранители времени» (Кесова Гора), народный ансамбль песни и танца «Русская песня» (Торжок), Заслуженный коллектив народного творчества Образцовый ансамбль танца «Каблучок» досугового Центра «Мир», Образцовый театр танца «Романтики» Дворца творчества детей и молодежи и детская фольклорная студия «Жили-были» Дома культуры «Истоки» (Тверь).

«Пролетарку» представят сразу три творческих коллектива: шоу-фолк группа «Жар-птица» и Ксения Позднева, народный хор «Ельничек», а также организаторы праздника - народный ансамбль танца «Тверичане» им. Е.И.Комарова.

«Я родом из танца!», - именно такими словами многие годы передавал свою бесконечную любовь к народному творчеству, искусству танца тверской хореограф, заслуженный работник культуры РФ, педагог и основатель народного танца в Твери Евгений Иванович Комаров.

Зритель сможет познакомиться с эпизодами жизни хореографа через уникальные экспозиции музея, развернутого в фойе концертного зала. В качестве экскурсовода выступит Наталья Загороднюк в недавнем прошлом ученица Евгения Ивановича, а последние 10 лет его последователь и руководитель ансамбля «Тверичане».