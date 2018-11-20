Еще трех больных бешенством животных нашли в Тверской области
В Тверской области обнаружили еще трех больных бешенством животных. Зараженных зверей заметили в Краснохолмском и Максатихинском районах.
Бешеную лису нашли в Красном Холме на перекрестке улицы Молодежная и переулка Загородный. Еще двух енотовидных собак застрелили на территории лесных угодий местного общества охотников в Максатихинском районе.
Патологический материал от животных поступил в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственное Россельхознадзору. Специалисты после исследований подтвердили, что звери были больны.
Жителям Тверской области напоминают, что лечения от бешенства не разработано. Единственный способ избежать заболевания - это вакцинация домашних питомцев.