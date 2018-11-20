2018-11-20T18:09:52+03:00
Здоровье

Еще трех больных бешенством животных нашли в Тверской области

Больная лиса вышла к людям в Красном Холме
Виктория ЖУКОВА
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Енотовидные собаки болеют бешенством чаще другихЕнотовидные собаки болеют бешенством чаще другихФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области обнаружили еще трех больных бешенством животных. Зараженных зверей заметили в Краснохолмском и Максатихинском районах.

Бешеную лису нашли в Красном Холме на перекрестке улицы Молодежная и переулка Загородный. Еще двух енотовидных собак застрелили на территории лесных угодий местного общества охотников в Максатихинском районе.

Патологический материал от животных поступил в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория», подведомственное Россельхознадзору. Специалисты после исследований подтвердили, что звери были больны.

Жителям Тверской области напоминают, что лечения от бешенства не разработано. Единственный способ избежать заболевания - это вакцинация домашних питомцев.

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