2018-11-20T17:01:35+03:00
Происшествия

22-летний парень за купленную "закладку" в Тверской области отправится в колонию

Молодого человека задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Молодого человека с поличным задержали полицейскиеМолодого человека с поличным задержали полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области Конаковский городской суд вынес приговор мужчине за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

Установлено, что в августе этого года 22-летний житель Конаково приобрел наркотики через «закладку» возле одного из домов. У молодого человека было 0,31 грамм запрещенного вещества.

Наркотики парень оставил в кармане, но его задержали сотрудники полиции. При личном досмотре запрещенное вещество было изъято.

В пресс-службе Конаковского городского суда сообщили, что молодому человеку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отправится парень в колонию строгого режима.

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