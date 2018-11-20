Первую новогоднюю ель установили в Твери

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-20T16:22:49+03:00

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В Твери полным ходом идет подготовка к Новому году. Снег еще не успел выпасть, а первую новогоднюю ель уже установили.

14-метровая ель была смонтирована на этой неделе в Городском саду. Украсили ее красными шарами и гирляндами, которые в темное время суток будут светиться в разных режимах.

В администрации Твери рассказали, что установка ели заняла два дня. Также была сделана семиметровая деревянная горка, которую в ближайшее время оформят баннерами на новогоднюю тематику. Также прямо напротив центрального входа расположится фотозона.

В ближайшее время новогоднюю ель и горку установят в Парке Победы.