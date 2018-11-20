50-летний мужчина убил во время ссоры своего сына в Тверской области
В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства 27-летнего мужчины. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов Весьегонского района.
По данным следствия, вчера, 19 ноября днем погибший поругался со своим 50-летним отцом, жителем деревни Малое Фоминское Весьегонского района. Тогда старший мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из него в своего сына.
От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте преступления. После случившегося мужчина сам сообщил в полицию.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.