50-летний мужчина убил во время ссоры своего сына в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-20T15:44:30+03:00

На месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства 27-летнего мужчины. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов Весьегонского района.

По данным следствия, вчера, 19 ноября днем погибший поругался со своим 50-летним отцом, жителем деревни Малое Фоминское Весьегонского района. Тогда старший мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из него в своего сына.

От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте преступления. После случившегося мужчина сам сообщил в полицию.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.