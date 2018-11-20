2018-11-20T15:44:30+03:00
Происшествия

50-летний мужчина убил во время ссоры своего сына в Тверской области

В случившемся разбираются следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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На месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской областиНа месте происшествия работают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства 27-летнего мужчины. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из домов Весьегонского района.

По данным следствия, вчера, 19 ноября днем погибший поругался со своим 50-летним отцом, жителем деревни Малое Фоминское Весьегонского района. Тогда старший мужчина взял охотничье ружье и выстрелил из него в своего сына.

От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте преступления. После случившегося мужчина сам сообщил в полицию.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, подозреваемый задержан. Следствие решает вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

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