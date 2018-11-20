В Твери мало дворников, трактористов и водителей снегоуборочных машин

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-20T15:18:41+03:00

Однако в этом году ноябрь выдался на удивление теплым Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Твери муниципальное предприятие, которое ответственно за уборку дорог и тротуаров, ищет сотрудников.

По данным управления информации администрации Твери, предприятию требуются водители, у которых есть категория С, трактористы и дворники. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: +7-904-002-22-76.

Напомним, что Тверь убирать от снега будут 107 единиц спецтехники и 150 дворников. Работать специалисты будут в круглосуточном режиме, в несколько смен. В случае возникновении вопросов, связанных с содержанием улиц и дорог в Твери, жители могут обращаться по телефонам 8-800-2000-169, 8 (4822) 32-25-95.