Движение транспорта перекрыто до конца года на двух участках в Заволжском районе Твери
Коммунальщики проводят ремонтные работы
Движение осуществляется по временное смехеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери перекрыто движение транспорта на двух участках в Заволжском районе.
Ограничен автомобильный поток на улице Мичурина, на участке от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Нахимова и на Огородном переулке, на участке от улицы Нахимова до улицы Волынской. Соответствующее постановление выпустила администрация Твери.
Перекрытия связаны с проведением ремонта на сетях теплотрассы. Восстановлено движение транспорта на участках будет только вечером 30 декабря.
Движение осуществляется по временное смехе. Автомобилистам рекомендуют заранее выбрать пути объезда перекрытых участков.