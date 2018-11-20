Движение транспорта перекрыто до конца года на двух участках в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-20T14:36:59+03:00

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В Твери перекрыто движение транспорта на двух участках в Заволжском районе.

Ограничен автомобильный поток на улице Мичурина, на участке от улицы Зинаиды Коноплянниковой до улицы Нахимова и на Огородном переулке, на участке от улицы Нахимова до улицы Волынской. Соответствующее постановление выпустила администрация Твери.

Перекрытия связаны с проведением ремонта на сетях теплотрассы. Восстановлено движение транспорта на участках будет только вечером 30 декабря.

Движение осуществляется по временное смехе. Автомобилистам рекомендуют заранее выбрать пути объезда перекрытых участков.