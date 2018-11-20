2018-11-20T14:01:22+03:00
Происшествия

В Тверской области водолазы ищут утонувшего в Иваньковском водохранилище мужчину

Трагедия произошла в Конаковском районе
Виктория ЖУКОВА
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В настоящий момент к работе присоединились и водолазыВ настоящий момент к работе присоединились и водолазыФото: Иван ВИСЛОВ
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В Тверской области водолазы ищут пропавшего мужчину. Последний раз его видели 19 ноября в районе поселка Новозавидовский.

По предварительным данным, мужчина мог утонуть в Иваньковском водохранилище. Поэтому поиски проводят сотрудники поисково-спасательной части №29 из Завидово совместно с ГИМС на водоеме. В настоящий момент к работе присоединились и водолазы.

Пока поиски не принесли результатов. Как сообщают в ГУ МЧС России по Тверской области, предварительно установлено, что мужчине было 35 лет.

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