"Театральные встречи – 2018" пройдут в Твери

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-20T13:22:32+03:00

В рамках фестиваля пройдет много спектаклей Фото: Ирина ТАРАСОВА

Вход на все спектакли свободный

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Тверской областной Дом народного творчества проводит XX фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи – 2018». Мероприятие состоится в ближайшие выходные, 24 и 25 ноября. Участвовать в нем будут драматические коллективы из Твери, Кимр, Удомли, Ржева, Вышнего Волочка, Нелидово и Дубны.

«Театральные встречи» – это традиционное событие в культурной жизни региона. Фестиваль повышает художественный уровень коллективов, создает среду для творческого и профессионального общения, а также привлекает внимание общественности к любительскому театральному творчеству.

По информации пресс-службы областного правительства, 24 ноября запланирован показ сказки «Волшебная палочка» (Кимры), драма «Соло для детского голоса» (Вышний Волочок), «Леди Макбет Мценского уезда» (театр-студия «Зеркало» ТвГУ), история в трех актах «Васса» Горького (Тверской областной Дом народного творчества).

25 ноября участники покажут сказку «Кот в сапогах» (Дубна), «Маленький Мук» (Нелидово), притчу «Кладбищенский ангел» (Дубна) и семейную комедию «Свободная пара» (Кимры).

Кроме того на фестивале будет работать творческая лаборатория и мастер-классы.