В День освобождения Калинина от фашистов запланирован митинг, концерт и фейерверк

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-20T12:40:26+03:00

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В Твери идет подготовка к 77-й годовщине со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 16 декабря памятные мероприятия пройдут во всех районах города.

День начнется с панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. После этого пройдут традиционные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям.

В 12:00 на площади у Обелиска Победы запланирован митинг и торжественный марш юнармейцев, суворовцев, курсантов и слушателей Военной академии Военно-космической обороны. Пройдет и молодежная акция «Свеча памяти».

В администрации Твери рассказали, что с 13:00 в Городском саду пройдет праздничный концерт «Мы славим тебя, город воинской славы!», а на Театральной площади будет работать выставка военной техники.

Праздник завершится фейерверком.