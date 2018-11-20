Подрядчик потратил деньги, так и не построив детский сад в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-20T11:34:41+03:00

Учреждение должны были возвести еще два года назад

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В Тверской области в суд направлено уголовное дело по факту хищения денег, которые были направлены на строительство детского сада. Проверку проводила прокуратура Максатихинского района.

Установлено, что в 2015 году компания выиграла аукцион на строительство детского сада в поселке Ривицкий, заказчиком которого являлась администрация района. Цена контракта составляла 40 млн рублей.

Компания получила аванс в размере 30%. Однако реальных возможностей построить учреждение у общества не было: отсутствовал штат работников, не было техники и свободных денежных средств.

Садик на 70 мест площадью 2178,7 кв.м. должны были построить к 1 сентябрю 2016 года.

Для отвода глаз 31-летний генеральный директор общества частично исполнил свои обязательства: заложил фундамент (1,5 млн рублей) и направил средства на разработку документации (5,8 млн рублей). Остальными средствами (4,6 млн рублей) он распорядился по собственному усмотрению.

В областной прокуратуре рассказали, что детский сад в Максатихинском районе до сих пор не построен. Дети в поселке Ривицкий до сих пор ходят в старое дошкольное учреждение, где не хватает мест всем желающим.

Действия мужчину принесли ущерб на 750 тысяч рублей для муниципального бюджета, более 3 млн рублей - для бюджета Тверской области и более 8 млн рублей – для федерального бюджета.

Уголовное дело направлено в Максатихинский районный суд.