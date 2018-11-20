В 2019 году Тверская область перейдёт на централизованную систему обеспечения вызовов экстренных служб - 112

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-20T11:03:07+03:00

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Внедрение на территории Тверской области централизованной системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру 112 обсудили 19 ноября на совещании в региональном правительстве под руководством губернатора Игоря Рудени.

Также рассматривался вопрос укомплектование службы квалифицированными кадрами, вопросы технического и программного обеспечения.

В следующем году уже планируется, что Тверской регион перейдёт на централизованную схему функционирования системы. То есть звонить в экстренные службы можно будет по телефону 112. Единый центр обработки звонков будет находиться в Твери. По предварительным данным, каждые сутки операторы будут обрабатывать около 3000 звонков.

На сегодняшний день на территории Верхневолжья действует 161 рабочее место операторов системы-112, а также организовано 169 каналов передачи данных (волоконно-оптических линий связи) с автоматическим переключением резервирования. Все каналы прошли тестирование на всех объектах системы.