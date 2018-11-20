Два жителя Тверской области угоняли машины и продавали их на запчасти

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-20T10:36:05+03:00

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В Тверской области суд назначил наказание двум жителям Ржевского района за хищение автомобилей.

В ходе судебного следствия было установлено, что в прошлом году двое мужчин угнали восемь автомобилей отечественного производства, а также марок «Mitsubishi Lancer» и «Hyundai Solaris». Машины они похищали в Ржеве и Твери.

Все автомобили злоумышленники перегоняли в село Погорелое Городище Зубцовского района и разбирали на запчасти.

Действовали мужчины ночью. Они надевали темную одежду и перчатки, использовали сопровождающий автомобиль, зарегистрированный на третьих лиц, технические средства глушения сотовой связи и специальное оборудование для вскрытия машин.

В областной прокуратуре сообщили, что организатор преступной группы ранее отбывал наказание за неоднократное хищение автотранспорта. Ржевский городской суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, а его подельнику – семи лет.

Приговор был обжалован сторонами и в законную силу не вступил.