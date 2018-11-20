Холодную воду отключили в двух районах Твери

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-20T10:01:40+03:00

В зоне отключения много домов в частном секторе Пролетарского района

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В Твери сегодня, 20 ноября, в двух районах не будет холодной воды. Связано это с проводимыми ремонтными работами.

С 12:00 до 16:00 без холодной воды останется Московский район. В зоне отключения дома №№12, 14, 15, 16, 16 к.1, 17, 18, 20, 21/15, 23, 24, 25/22 по улице Озерной.

Также, специалисты меняют седелку в Пролетарском районе. Поэтому холодное водоснабжение перекрыто с 09:00 до 13:00 в частных домах по улицам: Островского, Транспортная, Дрожжина, Линейная.

На Волоколамском шоссе идет замена пожарного гидранта. До 13:00 «холодненькой» нет в отдельных домах на Октябрьском проспекте и Волоколамском шоссе. Также в зоне отключения частный сектор на улицах Чебышева, Матросова, Можайского, Нестерова, Чкалова, 2-я, 3-я и 4-я Волоколамская, Лермонтова, Расковой.