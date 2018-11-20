2018-11-20T09:35:04+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери

Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 19 ноября, в Твери на улице Маршала Конева в районе дома №154 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 69-летняя женщина. Неприятный инцидент произошел, когда на часах было около 07:30, однако полицейским информация об аварии поступила в 18:10.

Во время проверки удалось выяснить, что 69-летняя женщина попала под колеса неустановленного автомобиля, когда переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая самостоятельно обратилась к врачам. Эскулапы оказали женщине помощь, после чего отпустили домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Театральные встречи – 2018" пройдут в Твери
В День освобождения Калинина от фашистов запланирован митинг, концерт и фейерверк
Следователи СК расследуют уголовное дело по факту исчезновения 17-летней жительницы Тверской области
«Тверь Водоканал» приступил к перекладке коллектора в микрорайоне «Чайка»
Подрядчик потратил деньги, так и не построив детский сад в Тверской области
В 2019 году Тверская область перейдёт на централизованную систему обеспечения вызовов экстренных служб - 112
Два жителя Тверской области угоняли машины и продавали их на запчасти
Холодную воду отключили в двух районах Твери
Движение на Волынском переулке в Твери станет односторонним
У жителей Тверской области стало оставаться меньше свободных денег
В Тверской области планируют повысить эффективность использования лесных ресурсов
Тепло и горячую воду отключат в отдельных домах Центрального района Твери
Жителей Твери приглашают на премьеру - мистический мюзикл "Удача по скрипке"
Историко-просветительский фестиваль "ПОДВИГ700" пройдет в Твери
У тверского Рыбака появился бронзовый брат в Осташкове
Заяц-русак решил прогуляться по гаражному кооперативу в Твери
23-летний парень забрал телефон, который женщина забыла в кафе в Тверской области