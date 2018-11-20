Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-20T09:35:04+03:00

Потерпевшая сама обратилась за помощью к врачам

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В понедельник, 19 ноября, в Твери на улице Маршала Конева в районе дома №154 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 69-летняя женщина. Неприятный инцидент произошел, когда на часах было около 07:30, однако полицейским информация об аварии поступила в 18:10.

Во время проверки удалось выяснить, что 69-летняя женщина попала под колеса неустановленного автомобиля, когда переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая самостоятельно обратилась к врачам. Эскулапы оказали женщине помощь, после чего отпустили домой.