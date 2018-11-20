Движение на Волынском переулке в Твери станет односторонним
Участок дороги планируют сделать более безопасным
Водителям следует быть внимательнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
С 28 ноября на Волынском переулке в Заволжском районе Твери вводится одностороннее движение. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Некоторые участки Волынского переулка настолько узкие, что встречный разъезд автотранспорта становится затруднительным. Особенно остро эта проблема встает в зимнее время.
В управлении информации администрации Твери сообщили, что односторонним станет участок от улицы Волынской до улицы Зинаиды Коноплянниковой (в направлении последней). Проехать между этими улицами в обратном направлении можно по дублёру улицы Красина.