2018-11-20T09:32:06+03:00
Общество

Движение на Волынском переулке в Твери станет односторонним

Участок дороги планируют сделать более безопасным
Виктория ЖУКОВА
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Водителям следует быть внимательнымиВодителям следует быть внимательнымиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 28 ноября на Волынском переулке в Заволжском районе Твери вводится одностороннее движение. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Некоторые участки Волынского переулка настолько узкие, что встречный разъезд автотранспорта становится затруднительным. Особенно остро эта проблема встает в зимнее время.

В управлении информации администрации Твери сообщили, что односторонним станет участок от улицы Волынской до улицы Зинаиды Коноплянниковой (в направлении последней). Проехать между этими улицами в обратном направлении можно по дублёру улицы Красина.

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