2018-11-20T09:17:05+03:00
Общество

У жителей Тверской области стало оставаться меньше свободных денег

Реальные доходы граждан упали в сентябре
Виктория ЖУКОВА
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Жители Тверской области стали больше тратиться на обязательные платежеЖители Тверской области стали больше тратиться на обязательные платежеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области у жителей стало меньше оставаться свободных средств. Тверьстат зафиксировал падение реальных располагаемых доходов у жителей региона в сентябре этого года.

В ведомстве рассматривали те средства, которые остаются у жителей после уплаты налогов и других обязательных платежей. По сравнению с предыдущим месяцем свободных денег у населения стало меньше на 2,2%.

При этом доходы у жителей Верхнеолжья возросли. В среднем на каждого гражданина приходится 24 253 рубля 60 копеек. И эта сумму на 2,3% больше, чем была летом. Расходы, наоборот уменьшились на 6% и составили 21 340 рублей.

Объяснение кроется в том, что выросли в регионе потребительские расходы (на 3%). В среднем, на покупку необходимых товаров и оплату услуг у среднестатистического жителя области уходит 19 590 рублей.

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