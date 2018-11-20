В Тверской области планируют повысить эффективность использования лесных ресурсов

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-20T08:39:54+03:00

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В Тверской области следят, чтобы собственниками или арендаторами лестных земель были зарегистрированные в регионе налогоплательщики. 19 ноября под руководством губернатора Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и вопросам перенайма по договорам аренды лесных участков.

- Важно, чтобы максимальный объем заготавливаемой древесины обрабатывался на нашей территории, - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.

На заседании в частности был рассмотрен вопрос договора аренды лесных участков в Максатихинском районе. Территорию в 122,1 тысяч га планируют передать в аренду юридическим лицам, зарегистрированным в Тверской области. Тогда от предприятий с 2021 года в налоговые инстанции поступит порядка 25 млн рублей. Также планируется создание около 300 новых рабочих мест.