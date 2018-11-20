Тепло и горячую воду отключат в отдельных домах Центрального района Твери

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-20T08:08:13+03:00

Специалисты со второй попытки приступают к устранению дефекта

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В Твери продолжаются ремонтные работы на теплотрассе. Во вторник, 20 ноября, в 9:00 специалисты «Тверской генерации» приступят к работам по устранению повреждения на магистральном трубопроводе на улице Софьи Перовской.

В связи с этим горячую воду и отопление отключат в отдельных жилых домах по улицам Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Учительской, переулкам Беляковскому и Трудолюбия, Краснофлотской набережной.

В администрации Твери сообщают, что ресурсоснабжающая организация должна завершить ремонт в кратчайшие сроки.

Напомним, что работы по устранению дефекта были запланированы на 19 ноября. Но специалистам помешали автомобили, которые были припаркованы вблизи теплотрассы.