2018-11-20T08:08:13+03:00
Общество

Тепло и горячую воду отключат в отдельных домах Центрального района Твери

Специалисты со второй попытки приступают к устранению дефекта
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ремонтные работы продолжаютсяРемонтные работы продолжаютсяФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

В Твери продолжаются ремонтные работы на теплотрассе. Во вторник, 20 ноября, в 9:00 специалисты «Тверской генерации» приступят к работам по устранению повреждения на магистральном трубопроводе на улице Софьи Перовской.

В связи с этим горячую воду и отопление отключат в отдельных жилых домах по улицам Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Учительской, переулкам Беляковскому и Трудолюбия, Краснофлотской набережной.

В администрации Твери сообщают, что ресурсоснабжающая организация должна завершить ремонт в кратчайшие сроки.

Напомним, что работы по устранению дефекта были запланированы на 19 ноября. Но специалистам помешали автомобили, которые были припаркованы вблизи теплотрассы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Театральные встречи – 2018" пройдут в Твери
В День освобождения Калинина от фашистов запланирован митинг, концерт и фейерверк
Следователи СК расследуют уголовное дело по факту исчезновения 17-летней жительницы Тверской области
«Тверь Водоканал» приступил к перекладке коллектора в микрорайоне «Чайка»
Подрядчик потратил деньги, так и не построив детский сад в Тверской области
В 2019 году Тверская область перейдёт на централизованную систему обеспечения вызовов экстренных служб - 112
Два жителя Тверской области угоняли машины и продавали их на запчасти
Холодную воду отключили в двух районах Твери
Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери
Движение на Волынском переулке в Твери станет односторонним
У жителей Тверской области стало оставаться меньше свободных денег
В Тверской области планируют повысить эффективность использования лесных ресурсов
Жителей Твери приглашают на премьеру - мистический мюзикл "Удача по скрипке"
Историко-просветительский фестиваль "ПОДВИГ700" пройдет в Твери
У тверского Рыбака появился бронзовый брат в Осташкове
Заяц-русак решил прогуляться по гаражному кооперативу в Твери
23-летний парень забрал телефон, который женщина забыла в кафе в Тверской области