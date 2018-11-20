Тепло и горячую воду отключат в отдельных домах Центрального района Твери
В Твери продолжаются ремонтные работы на теплотрассе. Во вторник, 20 ноября, в 9:00 специалисты «Тверской генерации» приступят к работам по устранению повреждения на магистральном трубопроводе на улице Софьи Перовской.
В связи с этим горячую воду и отопление отключат в отдельных жилых домах по улицам Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Учительской, переулкам Беляковскому и Трудолюбия, Краснофлотской набережной.
В администрации Твери сообщают, что ресурсоснабжающая организация должна завершить ремонт в кратчайшие сроки.
Напомним, что работы по устранению дефекта были запланированы на 19 ноября. Но специалистам помешали автомобили, которые были припаркованы вблизи теплотрассы.