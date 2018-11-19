Жителей Твери приглашают на премьеру - мистический мюзикл "Удача по скрипке"
22 и 23 ноября Народный театр-студия "Премьер" приглашает на премьеру - современный мюзикл с элементами мистики в постановке профкурса ШКОЛЫ МЮЗИКЛА театра "ПРЕМЬЕР" - "Удача по скрипке".
История рассказывает о матери-одиночки, которая ради счастья своего сына и собственного благополучия готова пойти на что угодно, вплоть до сделки с прародителем зла.
Стремительно развивающиеся события, яркие образы, авангардное оформление, неподражаемая авторская музыка — вс это сделает мюзикл "Удача по скрипке" неординарным событием в театральной жизни нашего региона. Спешите на премьеру!
Композитор, автор текстов песен и режиссер - Андрей Коряков.
Адрес: ул. Желябова, 22.
22 и 23 ноября в 19:00, 12+
Бронирование билетов 8-915-700-97-96.