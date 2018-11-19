2018-11-19T20:33:18+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на премьеру - мистический мюзикл "Удача по скрипке"

Билеты можно забронировать
Ирина ТАРАСОВА
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Новый мюзикл - это стремительно развивающиеся события, яркие образы, авангардное оформление, неподражаемая авторская музыка. Фото: из архива театра "Премьер"Новый мюзикл - это стремительно развивающиеся события, яркие образы, авангардное оформление, неподражаемая авторская музыка. Фото: из архива театра "Премьер"
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22 и 23 ноября Народный театр-студия "Премьер" приглашает на премьеру - современный мюзикл с элементами мистики в постановке профкурса ШКОЛЫ МЮЗИКЛА театра "ПРЕМЬЕР" - "Удача по скрипке".

История рассказывает о матери-одиночки, которая ради счастья своего сына и собственного благополучия готова пойти на что угодно, вплоть до сделки с прародителем зла.

Стремительно развивающиеся события, яркие образы, авангардное оформление, неподражаемая авторская музыка — вс это сделает мюзикл "Удача по скрипке" неординарным событием в театральной жизни нашего региона. Спешите на премьеру!

Композитор, автор текстов песен и режиссер - Андрей Коряков.

Адрес: ул. Желябова, 22.

22 и 23 ноября в 19:00, 12+

Бронирование билетов 8-915-700-97-96.

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