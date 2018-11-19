Историко-просветительский фестиваль "ПОДВИГ700" пройдет в Твери
30 ноября в Твери пройдет историко-просветительский фестиваль "ПОДВИГ700".
В программе фестиваля запланировано 4 шикарных научно-популярные лекции о Михаиле Тверском, татаро-монгольском иге, методологии истории и надежных механизмах её фальсификации.
Помимо лекций исторический клуб "Дружина" подготовил для гостей выставку, обширную программу игр, мастер-классов и показательных выступлений.
Интерактив будет обязательно:
- Каскадерскими боями на мечах будут иллюстрировать лекции.
- Танцами и настольными играми разных эпох прогонят скуку.
- На мастер-классах научат ремеслам предков, в том числе ремеслу меча.
Досуговый центр "Истоки" (Петербургское ш., 95, стр.1).
30 ноября с 14:00.
Вход свободный!