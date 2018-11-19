2018-11-19T20:22:31+03:00
Досуг

Историко-просветительский фестиваль "ПОДВИГ700" пройдет в Твери

Посвящен он будет Михаилу Тверскому
Ирина ТАРАСОВА
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В программе фестиваля запланировано 4 шикарных научно-популярные лекции о Михаиле ТверскойВ программе фестиваля запланировано 4 шикарных научно-популярные лекции о Михаиле ТверскойФото: Ирина ТАРАСОВА
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30 ноября в Твери пройдет историко-просветительский фестиваль "ПОДВИГ700".

В программе фестиваля запланировано 4 шикарных научно-популярные лекции о Михаиле Тверском, татаро-монгольском иге, методологии истории и надежных механизмах её фальсификации.

Помимо лекций исторический клуб "Дружина" подготовил для гостей выставку, обширную программу игр, мастер-классов и показательных выступлений.

Интерактив будет обязательно:

- Каскадерскими боями на мечах будут иллюстрировать лекции.

- Танцами и настольными играми разных эпох прогонят скуку.

- На мастер-классах научат ремеслам предков, в том числе ремеслу меча.

Досуговый центр "Истоки" (Петербургское ш., 95, стр.1).

30 ноября с 14:00.

Вход свободный!

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