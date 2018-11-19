У тверского Рыбака появился бронзовый брат в Осташкове
У тверского Рыбака появился родной брат. Еще один памятник, очень похожий на тот, что на набережной Волги в Твери, на днях установили в Осташкове Тверской области.
Сюжет обоих скульптур одинаков: высокий мужчина в ботфортах, рыба в ведре, кот у ног и даже удочка, которую на этот раз обдуманно закинули рыбаку на плечо. Самое заметное отличие - лицо: осташковский рыбак несколько простоват, даже мультяшен.
Открытие памятника прошло после реконструкции Набережного сада, который еще три года назад был абсолютно заброшенным местом с поваленными деревьями и травой по пояс.
Почему был выбран именно этот герой? Здесь отвечают так: «Рыбак Осташка основал город, поэтому появление подобного памятника именно на Селигере абсолютно обосновано».
Открытие памятника прошло после реконструкции Набережного сада. Фото: соцсети, Ирина Шереметкер