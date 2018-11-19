2018-11-19T20:09:47+03:00
Общество

У тверского Рыбака появился бронзовый брат в Осташкове

Установили его в честь легендарного основателя города
Ирина ТАРАСОВА
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Скульптуру установили на днях. Фото: соцсети, Ирина ШереметкерСкульптуру установили на днях. Фото: соцсети, Ирина Шереметкер
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У тверского Рыбака появился родной брат. Еще один памятник, очень похожий на тот, что на набережной Волги в Твери, на днях установили в Осташкове Тверской области.

Сюжет обоих скульптур одинаков: высокий мужчина в ботфортах, рыба в ведре, кот у ног и даже удочка, которую на этот раз обдуманно закинули рыбаку на плечо. Самое заметное отличие - лицо: осташковский рыбак несколько простоват, даже мультяшен.

Открытие памятника прошло после реконструкции Набережного сада, который еще три года назад был абсолютно заброшенным местом с поваленными деревьями и травой по пояс.

Почему был выбран именно этот герой? Здесь отвечают так: «Рыбак Осташка основал город, поэтому появление подобного памятника именно на Селигере абсолютно обосновано».

Открытие памятника прошло после реконструкции Набережного сада. Фото: соцсети, Ирина Шереметкер

Открытие памятника прошло после реконструкции Набережного сада. Фото: соцсети, Ирина Шереметкер

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