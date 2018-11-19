Заяц-русак решил прогуляться по гаражному кооперативу в Твери

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-19T19:40:03+03:00

Зайка бегает по гаражному кооперативу Скриншот с видео из группы в соцсети "Увидено в Твери (Тверской области)"

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Один из гаражных кооперативов, который находится на окраине Твери, посетил заяц. Косого заметили на записи с камеры видеонаблюдения. Пришел зайка ночью. Он проскочил под шлагбаумом, огляделся и неторопливо попрыгал дальше по своим делам.

Видео очевидцы выложили в группу в соцсети.

В отличие от лис, которых регулярно видят на улицах в Тверской области, ушастые заходят в населенные пункты редко – они очень пугливые.

Напомним, что замечали в Тверской области жители лосей, верблюдов, а однажды мужчина снял на видео дикообраза.