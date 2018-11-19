2018-11-19T18:44:28+03:00
Происшествия

23-летний парень забрал телефон, который женщина забыла в кафе в Тверской области

За это ему грозит лишение свободы
Виктория ЖУКОВА
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Телефон стоит 10 тысяч рублейТелефон стоит 10 тысяч рублейФото: Дарья САВЕНКО
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В Тверской области у 31-летней жительницы Торжка похитили мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Стражи правопорядка выяснили, что телефон пропал в тот день, когда девушка была в одном из кафе в Торжке. Выехав на место происшествия, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что потерпевшая сама оставила телефон без присмотра на барной стойке.

По подозрению в краже был задержан 23-летний житель Торжокского района. В полиции молодой человек дал признательные показания и вернул телефон.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении парня возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

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