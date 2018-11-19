2018-11-19T18:07:08+03:00
Общество

Пропавшего в Тверской области подростка нашли

Молодого человека заметили в другом городе региона
Виктория ЖУКОВА
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Ребенка нашлиРебенка нашлиФото: Василий ХОДАРЕВ
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19 ноября распространили поисково-спасательного отряда «Сова» объявили о поисках 15-летнего парня. Подросток накануне ночью ушел из своего дома в Бежецке и пропал.

Искали школьника волонтеры, родственники, а также сотрудники полиции и следователи регионального Следственного комитета.

Подростка обнаружили вечером 19 ноября в Кесовой Горе. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает.

В настоящее время с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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