2018-11-19T17:52:17+03:00
Происшествия

Днем загорелась расселенная казарма во Дворе Пролетарки в Твери

В этом доме родился и провел свое детство шансонье Михаил Круг
Виктория ЖУКОВА
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Морозовский городок уже давно находится в аварийном состоянииМорозовский городок уже давно находится в аварийном состоянииФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери сегодня, 19 ноября загорелся заброшенный дом во Дворе Пролетарки. Это здание известно тем, что свое детство в нем провел тверской шансонье Михаил Круг.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 14:26. На место выехали огнеборцы из четырёх пожарных частей: №1, №2, №4 и специализированной пожарно-спасательной части. Ликвидировать открытый огонь удалось уже через полчаса. Пожар охватил порядка 50 квадратных метров площади дома, а из окон здания валил густой дым.

Причина пожара пока не установлена.

Напомним, что казарма № 48, в которой произошел пожар, уже давно расселена. Весной в ней рухнули перекрытия между этажами.

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