2018-11-19T17:08:17+03:00
Общество

В Твери разыскивают свидетелей наезда на пешехода на улице Горького

Водитель после аварии скрылся
Виктория ЖУКОВА
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Водитель сбил женщину и уехалВодитель сбил женщину и уехалФото: Алексей ФОКИН
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В Твери специализированный следственный отдел регионального УМВД России разыскивает очевидцев наезда на пешехода. Авария произошла полгода назад, 13 апреля около 16:00 на улице Горького в районе дома № 62/1.

Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле наехал на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После этого автомобилист скрылся.

В результате наезда женщина получила травмы.

Любую имеющуюся информацию просят сообщить по телефонам: 8-952-086-26-78 или 8-4822-66-78-79.

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