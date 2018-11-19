В Твери разыскивают свидетелей наезда на пешехода на улице Горького

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-19T17:08:17+03:00

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В Твери специализированный следственный отдел регионального УМВД России разыскивает очевидцев наезда на пешехода. Авария произошла полгода назад, 13 апреля около 16:00 на улице Горького в районе дома № 62/1.

Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле наехал на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После этого автомобилист скрылся.

В результате наезда женщина получила травмы.

Любую имеющуюся информацию просят сообщить по телефонам: 8-952-086-26-78 или 8-4822-66-78-79.