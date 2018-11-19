В Твери разыскивают свидетелей наезда на пешехода на улице Горького
Водитель после аварии скрылся
Водитель сбил женщину и уехалФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Твери специализированный следственный отдел регионального УМВД России разыскивает очевидцев наезда на пешехода. Авария произошла полгода назад, 13 апреля около 16:00 на улице Горького в районе дома № 62/1.
Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле наехал на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После этого автомобилист скрылся.
В результате наезда женщина получила травмы.
Любую имеющуюся информацию просят сообщить по телефонам: 8-952-086-26-78 или 8-4822-66-78-79.