Вандалы украли стекла с остановочных павильонов в Твери

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-19T16:19:06+03:00

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В Твери вандалы продолжают портить новые остановочные павильоны. В Пролетарском районе неизвестные похитили стекла с двух остановочных комплексов. Пострадали павильоны на улице Громова и на пересечении улиц Маршала Конева и Воровского.

Ранее хулиганы повредили остановочный комплекс на проспекте Калинина.

В управлении информации администрации Твери сообщили, что в целом за три остановки сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Районная администрация уже обратилась с заявлением в полицию.

Жителям Твери напоминают, что каждый акт вандализма – это преступление против всех тех, кто хочет видеть свой город благоустроенным. Поэтому, если вы стали свидетелем акта вандализма, сообщите об этом в полицию по телефону 112.