57-летняя женщина обокрала пилораму в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-19T15:37:57+03:00

Она забрала со склада бензоэлектроинструменты

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В Тверской области обратился с заявлением представитель одного из предприятий по переработке леса, расположенного в Жарковском районе. Мужчина рассказал, что ночью кто-то проник на территорию пилорамы и со складского помещения похитил бензоэлектроинструменты.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оперативники обследовали помещения предприятия и опросили возможных свидетелей произошедшего, а также наметили пути отхода злоумышленника.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ей оказалась 57-летняя местная жительница, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Женщина рассказала, что инструменты она продала. В ее отношении возбудили уголовное дело.